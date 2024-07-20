Десятки бывших американских чиновников призвали Байдена выйти из президентской гонки

CNN: 56 американских экс-чиновников призвали Байдена покинуть президентсую гонку

Десятки бывших американских чиновников обратились к президенту США Джо Байдену с призывом отказаться от планов по переизбранию в связи с высокой вероятностью поражения на выборах, сообщает телеканал CNN.

«Мы твердо убеждены, что сейчас время передать лидерство, и мы с уважением призываем вас это сделать», — говорится в письме, направленном американскому лидеру.

В обращении, подписанном 56 бывшими сотрудниками американских администраций, также отражается обеспокоенность из-за дальнейшего продвижения кандидатуры Байдена и растущей вероятности победы на выборах бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа, поскольку это провоцирует недопустимый уровень риска для США.

Ранее стало известно, к главе государства обратились лидеры демократов в сенате и палате представителей, которые заявили, что победа Трампа подорвет позиции партии в конгрессе.