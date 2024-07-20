Кличко назвал убийство Фарион провокацией и вызовом демократии

Мэр Киева Кличко назвал убийство Ирины Фарион провокацией и вызовом демократии

Мэр Киева Виталий Кличко назвал убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион провокацией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Насилие — не метод борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе», — заявил он. По его словам, убийство Фарион является вызовом правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране.

Кличко отметил, что все обстоятельства произошедшего должны быть оперативно расследованы, а результаты расследования — открыты для общественности.

Ранее сообщалось, что Фарион умерла в больнице во Львове после покушения, совершенного на нее в пятницу, 19 июля. Как сообщала местная журналистка Марта Олиярник, экс-парламентарию выстрелили в висок. Информацию о смерти 60-летней Фарион подтвердил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, а также мэр города Андрей Садовой.