Мэр Краснодара предложил привязать себя в наручниках к столбу на стихийном митинге

Мэр Краснодара Наумов приехал на митинг и предложил приковать себя в наручниках

Мэр Краснодара Евгений Наумов приехал на стихийный митинг из-за отключения света и предложил приковать себя наручниками к столбу, пока электричество не включат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее. Я буду с вами здесь, пока не включат электроснабжение в вашем районе», — сказал он.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», позже дома, которые остались без света в микрорайоне Россинского, начали подключать к сети. Мэр сдержал слово и дождался подачи электроэнергии, говорится в публикации.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал ситуацию в районе улицы Россинского самой сложной. Он отметил, что уже неделю в регионе аномальная жара, а нагрузка на энергосистему колоссальная. Среди причин губернатор назвал нехватку существующих мощностей в период пиковых нагрузок, а так же тот факт, что подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС.