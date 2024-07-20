Мужчина чуть не выбросил выигрышный лотерейный билет на 17,5 миллиона рублей

UPI: житель США выиграл в лотерею $200 тысяч и чуть не выбросил билет

Житель США выиграл в лотерею 200 тысяч долларов (17,5 миллиона рублей) и чуть не выбросил лотерейный билет в мусор. Об этом сообщает UPI.

Мужчина из штата Южная Каролина приобрел билет лотереи штата за пять долларов (440 рублей) в магазине города Ладсон. После проверки билета он решил, что ничего не выиграл.

Через несколько дней американец собрался выбросить билет и уже почти донес его до мусорного ведра. Однако его родственник попросил билет, чтобы проверить еще раз, и увидел, что тот выигрышный. «Это было что-то невероятное», — признался едва не лишившийся 200 тысяч долларов мужчина.

Более того, он не верил в свою удачу до тех пор, пока не приехал в офис лотереи за чеком. Американец заявил, что собирается инвестировать деньги.

Ранее сообщалось, что жительница США выиграла в лотерею с каждым из шести купленных билетов. Всего ей досталось 180 тысяч долларов.