90 процентов БПЛА ВСУ на купянском фронте произведены в Португалии и США

Начальник расчета ПВО «Тор-М2» российской группировки войск «Запад» назвал страны-производители большинства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитых на купянском участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский военный рассказал, что подавляющее большинство БПЛА, которыми пользуются ВСУ, изготовлено на Западе. «В основном украинских беспилотников очень мало. В основном США и Португалия, где-то 90 на 10 процентов», — отметил начальник расчета с позывным Паук, общаясь с журналистами.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются использовать метеозонды в качестве ложных целей для российских систем противовоздушной обороны. Как рассказал начальник расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад», такая тактика не является достаточно эффективной, поскольку российские военные уже научились отличать метеозонды от обычной цели и не поражать их.

