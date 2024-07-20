Стало известно о попытках ВСУ использовать метеозонды в качестве ложных целей для ПВО

ВСУ использовали метеозонды в качестве ложных целей для ПВО России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются использовать метеозонды в качестве ложных целей для российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил начальник расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад», работающей на Купянском участке фронта в Донбассе, сообщает РИА Новости.

«Встречаются помехи типа метеозондов. Роем по 15-20 штук — ложные помехи, типа шаров. Летят на высоте около 4 километров», — отметил военнослужащий.

Однако он выразил мнение, что такая тактика не является достаточно эффективной, поскольку российские военные уже научились отличать метеозонды от обычной цели и не поражать их.

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