Российский военный рассказал о готовности летного состава Су-35С к борьбе с F-16

Летный состав многоцелевых истребителей Су-35С изучил сильные и слабы стороны западных самолетов F-16 и полностью готов к встрече с ними в небе. Об этом рассказал летчик истребителя по имени Александр, сообщает Минобороны.

«Наш летный состав готов к встрече с самолетами F-16. Изучил сильные и слабые стороны его. Мастерство летного экипажа позволит выполнить боевую задачу по поражению данного самолета», — отметил он.

По его словам, Су-35С современнее американского истребителя. Кроме того, его прицел видит дальше, и у него есть ракеты дальнего действия.

Накануне Владимир Зеленский пожаловался, что Украина до сих пор не получила обещанные западными странами истребители F-16. Он напомнил, что союзники планировали передать самолеты Киеву этим летом, однако этого пока не произошло.

Ранее в июле советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявлял, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо получить сразу 130 истребителей F-16 для изменения ситуации на фронте. По его словам, передача 6-12 самолетов может усилить позиции на тактическом уровне, но не будет существенно влиять на всем протяжении фронта.