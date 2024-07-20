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23:06, 20 июля 2024Мир

Нетаньяху заявил о планах Израиля защищать себя любыми средствами

Нетаньяху заявил, что Израиль планирует защищать себя любыми средствами

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что страна планирует защищать себя любыми средствами, сообщает ТАСС.

«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», — заявил он.

По его словам, каждый, кто желает стабильной ситуации на Ближнем Востоке, должен оказывать поддержку Израилю в борьбе против Ирана и его пособников в Йемене, Газе или Ливане.

Ранее Нетаньяху прокомментировал атаку военных еврейского государства на йеменский порт Ходейда, назвав ее ответом на недавний удар дрона, которым хуситы ударили по Тель-Авиву. Глава государства уточнил, что хуситы использовали данный порт в военных целях.

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      Марина Совина
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