Нетаньяху заявил о планах Израиля защищать себя любыми средствами

Нетаньяху заявил, что Израиль планирует защищать себя любыми средствами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что страна планирует защищать себя любыми средствами, сообщает ТАСС.

«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», — заявил он.

По его словам, каждый, кто желает стабильной ситуации на Ближнем Востоке, должен оказывать поддержку Израилю в борьбе против Ирана и его пособников в Йемене, Газе или Ливане.

Ранее Нетаньяху прокомментировал атаку военных еврейского государства на йеменский порт Ходейда, назвав ее ответом на недавний удар дрона, которым хуситы ударили по Тель-Авиву. Глава государства уточнил, что хуситы использовали данный порт в военных целях.