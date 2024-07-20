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21:53, 20 июля 2024Мир

Нетаньяху прокомментировал атаку Израиля на йеменский порт

Нетаньяху: атака на порт Ходейда была ответом на удар БПЛА хуситов по Тель-Авиву

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал атаку военных еврейского государства на йеменский порт Ходейда, назвав ее ответом на недавний удар дрона, которым хуситы ударили по Тель-Авиву, сообщает РИА Новости.

«В ходе этой операции были поражены цели, расположенные в 1800 километрах от наших границ. Это даст понять нашим врагам, что нет места, куда не могла бы дотянуться длинная рука Израиля», — заявил он.

По его словам, это стало прямым ответом на удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в ходе которого был убит гражданин Израиля и получили ранения другие мирные жители. Глава государства уточнил, что хуситы использовали порт Ходейда в военных целях.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку на порт в йеменском городе Ходейда, назвав ее ответом на «сотни нападений на Израиль, совершенных в последние месяцы».

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      Марина Совина
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