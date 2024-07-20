Посол в США рассказал о масштабах шпиономании в стране

Посол в США Антонов: шпиономания в Америке зашкаливает

В США нарастает шпиономания по отношению к гражданам России, власти преследуют россиян по всему миру. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Антонов прокомментировал реакцию США на приговор американскому журналисту газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу и отметил избирательный подход Вашингтона к подобным решениям. Посол рассказал о случаях преследования россиян властями США под надуманными предлогами.

«Шпиономания в Америке зашкаливает», — заявил дипломат. Он добавил, что граждане России также оказываются в тюрьме за рубежом.

Ранее президент США Джо Байден сделал заявление по поводу осужденного в России Гершковича. По его словам, возвращение осужденного в России за шпионаж журналиста является приоритетом для американского правительства.