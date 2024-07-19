Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:09, 19 июля 2024Мир

Байден сделал заявление по поводу осужденного в России Гершковича

Байден пообещал освободить осужденного в России журналиста WSJ Гершковича

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Возвращение осужденного в России за шпионаж журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича является приоритетом для американского правительства. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, его слова приводит сайт Белого дома.

Он пообещал, что США продолжат добиваться освобождения журналиста.

«С самого первого дня работы моей администрации у меня не было более приоритетной задачи, чем добиваться освобождения и благополучного возвращения Эвана, Пола Уилана и всех американцев, несправедливо задержанных и удерживаемых за рубежом», — подчеркнул Байден.

19 июля Свердловский областной суд приговорил американского журналиста к 16 годам лишения свободы по уголовному делу о шпионаже.

По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа «секретно» на материалах дела.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Между жизнью и смертью». Во Львове стреляли в экс-депутата Рады Фарион. Что известно о покушении?

      Состояние экс-депутата Рады Фарион ухудшилось

      Белоусов снова встретился с военкорами

      Байден сделал заявление по поводу осужденного в России Гершковича

      Вяльбе одной фразой оценила уход Исинбаевой из комиссии атлетов МОК

      Глава Крыма назвал причину обесточивания Алушты

      В США заявили о возможности ввести новые санкции против Китая

      Бывший лидер Pink Floyd прокомментировал мобилизацию на Украине

      В Белом доме прокомментировали состояние Байдена

      Россияне вышли к посольству США поддержать SHAMAN

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше