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16:39, 20 июля 2024Россия

Пожар в крупном ТЦ в центре Санкт-Петербурга попал на видео

В Санкт-Петербурге загорелся ТРЦ «Галерея»

В Санкт-Петербурге произошел пожар в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Галерея». Происшествие в центре города попало на видео, опубликованное в Telegram-канале Mash.

По данным МЧС, пожар начался примерно в 15:24 субботы, 20 июля. Причиной стало возгорание вентиляционной вытяжки. Сотрудники пожарной службы пытаются потушить кровлю. В ликвидации огня участвуют 19 пожарных и 4 единицы техники.

На кадрах можно увидеть, что фуд-корт заволокло дымом, а пятый этаж залило водой из-за пожарной системы. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на выезде из подмосковного Талдома загорелось предприятие по производству моторных масел. Видео с места пожара попало в сеть.

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      Александра Качан
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