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10:13, 20 июля 2024Бывший СССР

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента Белоруссии

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием президентства
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 30-летием пребывания на высшем государственном посту. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«С Вашим именем неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах», — сказано в поздравительном сообщении.

Путин также отметил, что народ Белоруссии шесть раз подряд доверял высший государственный пост Лукашенко, что говорит о его огромном авторитете среди соотечественников. Кроме того, российский лидер обратил внимание на личный вклад белорусского коллеги в развитие дружеских отношений и сотрудничества между странами, а также в становлении Союзного государства.

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«Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы на благо братских народов России и Белоруссии», — подытожил Путин и пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко планирует обсудить с Владимиром Путиным дальнейшие шаги, связанные с украинским кризисом. По мнению белорусского лидера, сторонам конфликта необходимо как можно быстрее сесть за стол переговоров.

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      Никита Савин
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