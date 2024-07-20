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07:46, 20 июля 2024Россия

ПВО сбила 27 БПЛА в двух российских регионах

Минобороны: ПВО сбила 27 БПЛА в Ростовской и Смоленской областях
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 27 украинских беспилотников в Ростовской и Смоленской областях. О произошедшем в российских регионах сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать шесть БПЛА над территорией Ростовской области и один БПЛА уничтожен над территорией Смоленской области», — сообщили в Минобороны.

Ранее о поражении 26 беспилотников сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что в результате инцидентов пострадавших нет.

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      Евгений Силаев
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