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06:16, 20 июля 2024Россия

ПВО сбила 26 беспилотников в российском регионе

Губернатор Голубев: ПВО сбила 26 беспилотников в Ростовской области

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 26 украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы», — написал губернатор.

Ранее в Минобороны России отчитались об уничтожении в ночь на 19 июля 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). 11 из них сбили над территорией Курской области, три — над Белгородской и еще пять — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

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      Евгений Силаев
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