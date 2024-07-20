ПВО сбила 26 беспилотников в российском регионе

Губернатор Голубев: ПВО сбила 26 беспилотников в Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 26 украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы», — написал губернатор.

Ранее в Минобороны России отчитались об уничтожении в ночь на 19 июля 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). 11 из них сбили над территорией Курской области, три — над Белгородской и еще пять — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.