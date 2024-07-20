Семь человек пострадали при обстреле ВСУ Шебекино

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, ранены семь мирных жителей

Семь мирных жителей ранены в результате обстрела Шебекино в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как сообщается, днем 20 июля ВСУ обстреляли территорию промышленного предприятия и жилые многоквартирные дома в черте города. Семь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в Шебекинскую ЦРБ, а также городскую больницу № 2 Белгорода.

«От прямого попадания снаряда на территории промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники», — сообщил губернатор. Также обстрелом повреждены стены многоквартирных домов, в настоящий момент оперативные службы уточняют последствия ударов.

Ранее Гладков сообщил о более чем 60 обстрелах Белгородской области за прошедшие сутки. ВСУ выпустили десятки снарядов и БПЛА по восьми районам и городским округам.