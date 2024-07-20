США рассекретили данные о ядерном оружии

NNSA: на сентябрь 2023 года США располагали 3748 ядерными боеголовками

США рассекретили данные о количестве ядерных боеголовок, сообщает Национального агентство по ядерной безопасности США (NNSA).

На сентябрь 2023 года страна располагала 3748 ядерными боеголовками. Сообщается, что с 1994 по 2023 год США демонтировали 12 088 боеголовок. С 30 сентября 2020 года было уничтожено 405 боеголовок. NNSA также привела данные о количестве боеголовок в 1967 году (31 255 штук) и в 1989 году (22 217 штук).

По данным Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), США в 2023 году потратили на атомное оружие 51,5 миллиарда долларов и оказались лидером по расходам из девяти стран (80 процентов от общих расходов), обладающих ядерным арсеналом. В общем страны потратили на поддержку и модернизацию своих арсеналов 91,4 миллиарда долларов.