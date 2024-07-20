WSJ: стрелявший в Трампа планировал устроить бойню на митинге и приготовил бомбы

Стрелявший в бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс планировал устроить бойню на митинге и приготовил самодельные бомбы. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщается, в течение нескольких месяцев Крукс получил на дом несколько посылок с опасными материалами и следил за датами предвыборных выступлений Трампа. На месте преступления также были обнаружены две самодельные бомбы с дистанционным взрывателем, бронежилет и 3 магазина с 30 патронами.

При этом Крукс также следил за датами выступлений президента США Джо Байдена в ходе предвыборной кампании. «Следователям предстоит разобраться, какой идеологии он придерживался, если таковая вообще имела место», — подчеркнули в WSJ.

Ранее издание сообщило, что Крукс за несколько часов до покушения запустил дрон над местом проведения мероприятия. Он мог спланировать покушение с помощью беспилотника.