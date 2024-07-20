Стрелявший в Трампа за несколько часов до покушения воспользовался дроном

WSJ: стрелявший в Трампа за несколько часов до покушения использовал дрон

Томас Мэтью Крукс, открывший стрельбу на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, за несколько часов до покушения запустил дрон над местом проведения мероприятия. Об этом сообщают The Wall Street Journal и NBC со ссылкой на источники.

По словам источников, 20-летний Крукс использовал дрон с камерой от китайской компании. С помощью этого аппарата он, вероятно, смог спланировать покушение. Также СМИ сообщают, что вскоре после того, как стало известно о месте и времени проведения митинга, стрелок зарегистрировался на мероприятие. Спустя несколько дней он приехал в комплекс, чтобы все осмотреть.

Помимо беспилотника, у молодого человека была взрывчатка, которую позже нашли в его машине, припаркованной недалеко от места происшествия, и бронежилет.

Покушение на жизнь экс-президента было совершено 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп получил ранение в ухо. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Накануне Дональд Трамп заявил, что во время покушения на него чувствовал себя в безопасности.

Стало известно сообщили, что стрелявший в Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс мог страдать депрессией. Как отмечалось, Крукс использовал свой мобильный телефон и другие устройства для поиска изображений Трампа, президента США Джо Байдена, а также ряда общественных деятелей.