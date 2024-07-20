Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 20 июля 2024Наука и техника

В Astrobotic рассказали о замене лунохода VIPER

Astrobotic: вместо ровера Griffin может доставить на Луну солнечные батареи

Фото: NASA / Wikipedia

Вместо ровера Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) спускаемый модуль Griffin может доставить на поверхность Луны солнечные батареи, создаваемые в рамках программы LunaGrid. Об этом ArsTechnica рассказал генеральный директор компании Astrobotic Джон Торнтон.

По его словам, в рамках LunaGrid на поверхности естественного спутника Земли предполагается развертывание вертикальных выдвижных батарей, позволяющих получать электроэнергию в освещенных Солнцем районах Луны. Добытая энергия может направляться на лунные посадочные модули и роверы, позволяя им пережить двухнедельную лунную ночь.

Торнтон добавил, что в случае успеха LunaGrid станет первой подобной миссией на поверхности Луны. «Мы бы предпочли иметь возможность летать с VIPER, но мы делаем все возможное с тем, что у нас есть», — добавил руководитель.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Издание отмечает, что в настоящее время НАСА не планирует отправку на Griffin каких-либо собственных миссий.

Ранее НАСА отменило миссию VIPER, предназначенную для поиска льда и других ресурсов в районе южного полюса Луны, из-за перерасхода средств.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Следователи не исключают "российский след"». На Украине назвали основные версии убийства Ирины Фарион

      Сальдо назвал неминуемым уход ВСУ из Херсона

      В Astrobotic рассказали о замене лунохода VIPER

      Россия повысила пошлины на сладости из недружественных стран

      Россия уменьшила объем вложений в госбумаги США

      ПВО сбила 26 беспилотников в российском регионе

      Российская певица выступила с концертом в зоне СВО

      Американца арестовали за угрозы убийства Трампа

      Фигурант дела Тимура Иванова сообщил о проблемах со здоровьем

      Из МЧС уволился статс-секретарь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше