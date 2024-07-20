В Белоруссии предложили дать Лукашенко звание героя страны

Алексей Талай предложил дать президенту Лукашенко звание героя страны

Директор благотворительного фонда Алексей Талай предложил дать президенту Белоруссии Александру Лукашенко звание героя страны. Об этом он заявил на Форуме патриотических сил Беларуси, видео опубликовал Telegram-канал «Минская правда».

«Наш президент давно достоин звания Героя Беларуси. Я призываю всех принять это всенародное решение. Он это давно заслужил», — заявил спикер. Он добавил, что считает Белоруссию образцом государства, в котором хочется жить.

По словам Талая, за время президентского срока Лукашенко продемонстрировал свою прозорливость и силу стратегической мысли. Он заявил, что вместе с союзниками президент стремится выстроить более «безопасный и справедливый» мир.

Ранее в июле президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента Белоруссии.