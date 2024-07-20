Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:23, 20 июля 2024Бывший СССР

В Белоруссии предложили дать Лукашенко звание героя страны

Алексей Талай предложил дать президенту Лукашенко звание героя страны

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Директор благотворительного фонда Алексей Талай предложил дать президенту Белоруссии Александру Лукашенко звание героя страны. Об этом он заявил на Форуме патриотических сил Беларуси, видео опубликовал Telegram-канал «Минская правда».

«Наш президент давно достоин звания Героя Беларуси. Я призываю всех принять это всенародное решение. Он это давно заслужил», — заявил спикер. Он добавил, что считает Белоруссию образцом государства, в котором хочется жить.

По словам Талая, за время президентского срока Лукашенко продемонстрировал свою прозорливость и силу стратегической мысли. Он заявил, что вместе с союзниками президент стремится выстроить более «безопасный и справедливый» мир.

Ранее в июле президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкого гражданина приговорили к смертной казни в Белоруссии. Что о нем известно?

      Пожар в крупном ТЦ в центре Санкт-Петербурга потушили

      Возмущенным жителям Краснодара начали давать электричество

      Участника СВО убили в Дагестане из-за земельного спора

      В Белоруссии предложили дать Лукашенко звание героя страны

      Названы страны-производители сбитых на купянском участке фронта украинских БПЛА

      Российские войска уничтожили две пусковые установки и станцию ЗРК Patriot

      Стало известно о слежке за Фарион в течение нескольких недель перед нападением

      Украину обвинили в шантаже одной страны НАТО

      72-летний пенсионер расправился с напавшим на него медведем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше