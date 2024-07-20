Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:24, 20 июля 2024Мир

В Германии высказали опасения насчет резолюции Европарламента об Орбане

JW: резолюция ЕП об Орбане приведет к эскалации конфликта на Украине
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Резолюция Европарламента, осуждающая визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, приведет к дальнейшей эскалации и продлению конфликта на Украине. Об этом написало издание Junge Welt.

«Резолюция является документальным свидетельством политической мании величия, бушующего разочарования из-за бессилия и, следовательно, возросшей воли к насилию», — сказано в статье.

Как указали журналисты в статье, за проект резолюции проголосовали представители представители многих партий, называющих себя «левыми» или даже антиимпериалистическими, в то время как другие воздержались.

Авторы резолюции требуют от Евросоюза значительно увеличить военную поддержку, увеличить мощности своей военной промышленности, сказано в материале.

Депутаты Палаты представителей Нидерландов Питер Омциг и Иса Кахраман призвали бойкотировать встречи Венгрии в ходе ее председательства в Совете Евросоюза из-за визита Орбана в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. С того времени Орбан успел встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-депутат Рады Ирина Фарион умерла в больнице. Она находилась в критическом состоянии после покушения

      В Германии высказали опасения насчет резолюции Европарламента об Орбане

      Двоих россиян отправили в тюрьму в Саудовской Аравии

      У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

      ФСБ рассекретила новые документы о покушении на Гитлера

      Демократы выдвинут Байдена кандидатом в президенты

      Трамп сообщил о телефоном разговоре с Зеленским

      Кличко назвал убийство Фарион провокацией и вызовом демократии

      Маск призвал установить предельный возраст кандидатов в президенты США

      В России назвали возможные последствия президентских выборов в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше