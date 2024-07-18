Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:33, 19 июля 2024Мир

В Нидерландах призвали бойкотировать Венгрию после поездки Орбана в Москву

В парламенте Нидерландов призвали бойкотировать Орбана после его поездки в РФ

Фото: Leah Millis / Reuters

Депутаты Палаты представителей Нидерландов Питер Омциг и Иса Кахраман призвали бойкотировать встречи Венгрии в ходе ее председательства в Совете Евросоюза (Совете ЕС) из-за визита венгерского лидера Виктора Орбана в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в обращении членов парламента к нидерландскому правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

Так, Омциг и Кахраман напомнили, что Орбан совершил поездки на Украину для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, в Россию — для встречи с Путиным и в КНР — для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

«Какие страны и европейские институты уже приняли меры, например, бойкотировали встречи Венгрии во время ее председательства [в Совете ЕС]? Готовы ли вы (...) бойкотировать встречи в Венгрии, чтобы послать четкий сигнал Орбану о том, что он действует не от имени Европейского союза?» — говорится в их вопросе.

Авторы обращения также поинтересовались, «подорвали ли действия Венгрии в последние недели единство ЕС в отношении России».

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. С того времени Орбан успел встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Материалы по теме:
«Запад переживает идеологический раскол» Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
«Запад переживает идеологический раскол»Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
21 ноября 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

После этого Европейская комиссия (ЕК) тайно призвала своих комиссаров пропускать встречи, организованные под председательством Венгрии. По данным Politico, таким образом ЕК намерена указать Виктору Орбану на неприемлемость «легкомысленного использования председательства».

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Главный связист ВС РФ частично признал получение взяток. Шамарин получил миллионы рублей на схемах с полевыми телефонами

      Трамп заявил о намерении восстановить отношения с Ким Чен Ыном

      В Нидерландах призвали бойкотировать Венгрию после поездки Орбана в Москву

      Пассажирка назвала полет с российским лоукостером унижением

      Российский военный сел за руль пьяным и был осужден

      Россия рекордно нарастила вывоз пшеницы

      В результате взрыва в Тель-Авиве погиб один человек

      36-летняя модель снялась топлес

      Украина за ночь выпустила по России 19 беспилотников

      В Госдуме захотели разрешить депутатам носить огнестрельное оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше