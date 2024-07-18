В Нидерландах призвали бойкотировать Венгрию после поездки Орбана в Москву

В парламенте Нидерландов призвали бойкотировать Орбана после его поездки в РФ

Депутаты Палаты представителей Нидерландов Питер Омциг и Иса Кахраман призвали бойкотировать встречи Венгрии в ходе ее председательства в Совете Евросоюза (Совете ЕС) из-за визита венгерского лидера Виктора Орбана в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в обращении членов парламента к нидерландскому правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

Так, Омциг и Кахраман напомнили, что Орбан совершил поездки на Украину для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, в Россию — для встречи с Путиным и в КНР — для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

«Какие страны и европейские институты уже приняли меры, например, бойкотировали встречи Венгрии во время ее председательства [в Совете ЕС]? Готовы ли вы (...) бойкотировать встречи в Венгрии, чтобы послать четкий сигнал Орбану о том, что он действует не от имени Европейского союза?» — говорится в их вопросе.

Авторы обращения также поинтересовались, «подорвали ли действия Венгрии в последние недели единство ЕС в отношении России».

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. С того времени Орбан успел встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

После этого Европейская комиссия (ЕК) тайно призвала своих комиссаров пропускать встречи, организованные под председательством Венгрии. По данным Politico, таким образом ЕК намерена указать Виктору Орбану на неприемлемость «легкомысленного использования председательства».