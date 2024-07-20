В Крыму заявили о восстановлении электроснабжения в Алуште

Советник главы Крыма Крючков заявил о восстановлении электроснабжения в Алуште

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил о восстановлении электроснабжения в Алуште. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Свет в Алуште включили», — сообщил Крючков. В Telegram-канале ГУП РК «Крымэнерго» отметили, что по состоянию на 23:55 по московскому времени на подстанции выявлено и локализовано поврежденное оборудование. В сообщении говорится, что аварийные бригады приступили к поэтапному включению потребителей.

Ранее глава администрации российского города Галина Огнева сообщила, что крымская Алушта оказалась полностью обесточена из-за аварии на высоковольтных линиях. Она отметила, что без света остался весь алуштинский муниципалитет.

Во вторник, 16 июля, жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Крыма и других городов остались без света. Причиной отключения электричества стал сбой в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону.