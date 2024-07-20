В МИД России прокомментировали милитаризацию севера Норвегии

Захарова: милитаризация севера Норвегии не приведет к повышению его безопасности

Милитаризация севера Норвегии не приведет к повышению его безопасности, а будет провоцировать эскалацию напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ответ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Мы неоднократно комментировали данную тему [пересмотра самоограничений на иностранную военную деятельность вблизи границы с Россией] в контексте наращивания Норвегией собственных военных приготовлений, повышения интенсивности учений и оперативных мероприятий с подключением союзников, усиления присутствия НАТО в Арктике», — уточнила она.

По словам дипломата, МИД отмечал постепенное превращение северных регионов Норвегии, прилегающих к российско-норвежской границе, в хорошо вооруженный и укрепленный форпост Североатлантического альянса.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что милитаризация норвежского севера не приведет к повышению его безопасности, а будет иметь противоположный эффект, провоцируя эскалацию напряженности. «Россия не угрожает Норвегии. Уверены, что жители приграничного Восточного Финнмарка, который без малого 80 лет назад освободила от немецко-фашистских захватчиков Красная Армия, осознают это, как никто другой», — заключила она.

Ранее Захарова прокомментировала отказ Чехии признавать паспорта России без биометрического чипа. Она выразила мнение, что это является недружественным шагом, который нацелен на ухудшение российско-чешских отношений.