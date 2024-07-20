Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:00, 20 июля 2024Бывший СССР

В Молдавии увидели логистический хаб для военных самолетов

Экс-премьер Молдавии Кику: страна превратилась в хаб для военных самолетов
Ион Кику

Ион Кику. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия превратилась в логистический хаб для военных самолетов, заявил бывший премьер-министр страны Ион Кику в эфире телеканала Rlive.

Политик усомнился в том, что эти самолеты перевозят только гуманитарные грузы. Он заявил, что его беспокоит такая ситуация как гражданина и как родителя. Кику также призвал власти страны «не играть с огнем», не втягивать Молдавию в опасные игры, превращая ее в поле битвы между Западом и Востоком. По словам Кику, страна должна призывать к миру и способствовать завершению конфликта.

Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что страна готова не только получать защиту от НАТО, но и обеспечивать ее для других стран. «Молдова готова быть не только потребителем безопасности, она также готова быть поставщиком безопасности», — сообщил он, добавив, что в вопросах экспорта безопасности в республике рассчитывает на помощь западных партнеров.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      В США вслед за Канадой произошла вспышка опасного и редкого заболевания. Ранее в Москве от него умер мужчина

      Тимур Иванов попросил отпустить его из-под стражи

      Агент анонсировал возвращение Кузнецова в КХЛ

      В Молдавии увидели логистический хаб для военных самолетов

      ВСУ более 60 раз за сутки обстреляли российский регион

      Москвичку арестовали за татуировку с нацистской символикой

      Фитнес-тренер объяснил дряблость внутренней поверхности бедра

      В Харькове мужчина открыл огонь по прохожим

      Стало известно о необычном обстоятельстве в деле о покушении на Фарион

      Обруганную мигрантом россиянку-бойца UFC дисквалифицировали за допинг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше