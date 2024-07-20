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14:52, 20 июля 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского допустили приезд Трампа на Украину

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: Трамп может приехать на Украину
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп может приехать на Украину для личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров эфире украинского телемарафона.

Никифоров прокомментировал договоренность Зеленского и Трампа в ходе телефонного разговора о личной встрече. По его словам, в ходе обсуждения действительно упоминались возможные варианты времени и места очной встречи.

«Но конкретика очень преждевременна — и формат, и время, и место», — подчеркнули в офисе Зеленского. При этом пресс-секретарь политика допустил приезд кандидата в президенты США на Украину.

Ранее Зеленский назвал Трампа президентом США при находящемся в должности Джо Байдене. Он также пообещал обсудить в ходе личной встречи урегулирование конфликта на Украине.

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      Юрий Леонов
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