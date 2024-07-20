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01:01, 20 июля 2024Россия

В России назвали возможные последствия президентских выборов в США

Пушков: выборы президента США могут стать острейшим гражданским конфликтом
СюжетПрезидентские выборы в США
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президентские выборы в США могут стать острейшим гражданским конфликтом. О возможных последствиях он написал в своем Telegram-канале.

«С учетом того, насколько накалены страсти после покушения на [бывшего президента США Дональда] Трампа и насколько расколота Америка, само ноябрьское голосование может превратиться не в выборы, а в острейший гражданский конфликт», — заявил сенатор.

По его словам, причиной, по которой Демократическая партия «делает ставку» на действующего главу Белого дома Джо Байдена, является отсутствие других подходящих кандидатов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что демократы больше не видят шансов для Байдена переизбраться на второй срок. Как отметил другой источник телеканала, оценивая шансы политика на выборах, «вряд ли сейчас можно найти человека, который без камер скажет, что ему следует остаться».

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      Марина Совина
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