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18:45, 20 июля 2024Мир

В США назвали срок завершения обучения пилотов ВСУ на F-16

РИА Новости: пилоты ВСУ завершат обучение полетам на F-16 к концу лета

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершат обучение для полетов на истребителях F-16 к концу лета 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Национальной гвардии США.

Там ответили на запрос агентства о сроке завершения обучения пилотов F-16 ВСУ. Подчеркивается, что часть пилотов еще проходит обучение на тренировочных объектах США.

«Оставшиеся пилоты, как ожидается, выпустятся в конце лета», — сообщили в Нацгвардии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об ускорении Польшей поставок F-16. По итогам переговоров с польским премьер-министром Дональдом Туском политик рассказал, что Варшава согласилась помочь Киеву.

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      Юрий Леонов
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