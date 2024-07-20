В США назвали срок завершения обучения пилотов ВСУ на F-16

РИА Новости: пилоты ВСУ завершат обучение полетам на F-16 к концу лета

Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершат обучение для полетов на истребителях F-16 к концу лета 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Национальной гвардии США.

Там ответили на запрос агентства о сроке завершения обучения пилотов F-16 ВСУ. Подчеркивается, что часть пилотов еще проходит обучение на тренировочных объектах США.

«Оставшиеся пилоты, как ожидается, выпустятся в конце лета», — сообщили в Нацгвардии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об ускорении Польшей поставок F-16. По итогам переговоров с польским премьер-министром Дональдом Туском политик рассказал, что Варшава согласилась помочь Киеву.