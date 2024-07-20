ВСУ отказались от пилотируемой авиации на одном из направлений

Зенитчик Паук: ВСУ отказались от пилотируемой авиации на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от использования пилотируемой авиации на купянском направлении. Об этом РИА Новости рассказал начальник расчета ПВО «Тор-М2» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Паук.

Паук рассказал о почти полном прекращении полетов ВСУ на одном из участков фронта из-за нехватки авиации. По его словам, украинские самолеты и вертолеты фактически не появляются на купянском направлении.

«Из-за плотности ПВО нерациональный расход будет», — подчеркнул зенитчик. Он добавил, что еще полгода ВСУ применяли боевую авиацию на данном направлении.

Ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин раскрыл новую тактику использования БПЛА ВСУ. По его словам, украинские войска начали охотиться на российские беспилотники с помощью FPV-дронов.