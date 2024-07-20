«Укржелдороги»: в Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура

Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщили «Украинские железные дороги» в своем Telegram-канале.

В пресс-службе компании сообщили об атаках по железнодорожным объектам в ночь на 20 июля. После ударов ВС России были повреждены здания и подвижной состав.

«Из-за последствий ударов была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова», — сообщили «Укржелдороги». Также было затруднено железнодорожное сообщение по маршрутам Киев — Харьков и Харьков — Краматорск. В компании привлекли резервные автобусы для перевозки части пассажиров по данным направлениям.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении энергетических объектов в трех регионах Украины. Несколько районов оказались обесточены.