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13:54, 20 июля 2024Бывший СССР

Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области

«Укржелдороги»: в Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщили «Украинские железные дороги» в своем Telegram-канале.

В пресс-службе компании сообщили об атаках по железнодорожным объектам в ночь на 20 июля. После ударов ВС России были повреждены здания и подвижной состав.

«Из-за последствий ударов была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова», — сообщили «Укржелдороги». Также было затруднено железнодорожное сообщение по маршрутам Киев — Харьков и Харьков — Краматорск. В компании привлекли резервные автобусы для перевозки части пассажиров по данным направлениям.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении энергетических объектов в трех регионах Украины. Несколько районов оказались обесточены.

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      Юрий Леонов
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