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14:46, 21 июля 2024Спорт

Экс-тренер сборной России призвал КХЛ взять пример с балета

Бывший главный тренер сборной России Плющев призвал КХЛ взять пример с балета
Владимир Плющев

Владимир Плющев. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о предсезонной подготовке в Континентальной и Национальной хоккейных лигах (КХЛ и НХЛ). Его слова приводит Russia-Hockey.ru.

Плющев выступил против короткой летней работы в России и призвал не сравнивать в этом КХЛ с НХЛ. «Тысячу раз было сказано, что НХЛ — мировая лига, на нее трудится весь мир, в ней собраны лучшие и уже сформировавшиеся хоккеисты. Забудьте о любых параллелях!» — объяснил экс-тренер.

Специалист также напомнил, что в СССР был силен не только хоккей, но и балет. «Уберите балерину от станка и на три месяца отправьте ее на курорт! И все — потеря квалификации, все просто. К счастью, в отечественном балете таких горячих голов нет. А вот в хоккее нашлись. В этом наша беда», — подчеркнул он.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября. В первом матче встретятся финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина: магнитогорский «Металлург» в статусе действующего чемпиона примет на своей площадке ярославский «Локомотив». В НХЛ сезон начнется на месяц позднее, 4 октября.

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      Дарья Коршунова
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