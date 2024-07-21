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07:20, 21 июля 2024Россия

Мишустин ознакомился с ходом строительства аэропорта Магадана

Премьер РФ Мишустин ознакомился с ходом строительства нового аэропорта Магадана
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Российский премьер Михаил Мишустин ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту Магадана, который планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы правительства, по поручению президента РФ Владимира Путина к 2030 году будут модернизированы 75 аэропортов. Политик отметил, что они должны быть надежной опорой для людей, которые путешествуют, возвращаются к своим близким.

«Должно быть комфортно, удобно», — подчеркнул он. Мишустин похвалил новый терминал и добавил, что он сделан «с умом». Премьер указал внимание на то, что дизайн выполнен российскими специалистами.

«Но вот дорогу — хотя бы эти полкилометра, как минимум, — нужно очищать от мусора», — призвал он.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал новый международный аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском самым красивым в стране.

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      Марина Совина
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