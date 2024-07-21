Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:05, 19 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала на курорте Грузии и описала его фразой «закос под дешевый Майами»

Фото: Irada / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка побывала в курортном городе Грузии Батуми и разочаровалась поездкой. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Путешественница по имени Альбина отметила, что, по ее мнению, этот город только начинает развиваться. «Хочется немногого: чтобы соблюдались традиции, чтобы место было похоже на Грузию, чтобы было больше тематических мест, кафе, ресторанов, а тут какой-то закос под дешевый Майами», — такими словами описала Батуми россиянка.

Материалы по теме:
«Не на публику, а от души» Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
«Не на публику, а от души»Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
15 июля 2020
«Цены взлетели до небес» Россияне снова могут полететь в Грузию. Как изменилась страна за 4 года?
«Цены взлетели до небес»Россияне снова могут полететь в Грузию. Как изменилась страна за 4 года?
20 мая 2023

Автор публикации также пожаловалась на перегороженные дороги и улицы, большое количество машин и опасную манеру езды местных жителей. «Каждый раз было страшно переходить дорогу. Но, я так понимаю, это проблема всей Грузии. Тут нужна некая сноровка — навык для выживания на дороге», — пояснила она.

Кроме того, Альбину разочаровали местные заведения. По ее словам, в Батуми ей попадались только «непонятные пивнушки» или европейские фастфуды с неоправданно высокими ценами.

Ранее другая российская туристка побывала в Батуми и рассказала, что отдых за 85 тысяч рублей ее разочаровал. Она пожаловалась на грязь, мусор и низкое качество сервиса в ресторанах.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Самый масштабный компьютерный сбой в истории вызвал хаос по всему миру. Как это было?

      Лондон выделит два миллиарда фунтов стерлингов на оборонные проекты Украины

      Объяснено уменьшение Большого красного пятна на Юпитере

      Россиянин получил семь лет по делу о госизмене

      Россиянка побывала на курорте Грузии и описала его фразой «закос под дешевый Майами»

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Турист на спор прыгнул в фонтан в Европе и разгневал местных жителей

      В российском городе полицейские нашли крупный арсенал и военную экипировку в автомобиле

      В России пенсионерка со сломанной ногой была вынуждена ползти в гипсе на десятый этаж

      На Украине обвинили Зеленского в уничтожении всей политической конкуренции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше