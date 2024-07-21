Россиянка побывала на курорте Грузии и описала его фразой «закос под дешевый Майами»

Российская туристка побывала в курортном городе Грузии Батуми и разочаровалась поездкой. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Путешественница по имени Альбина отметила, что, по ее мнению, этот город только начинает развиваться. «Хочется немногого: чтобы соблюдались традиции, чтобы место было похоже на Грузию, чтобы было больше тематических мест, кафе, ресторанов, а тут какой-то закос под дешевый Майами», — такими словами описала Батуми россиянка.

Автор публикации также пожаловалась на перегороженные дороги и улицы, большое количество машин и опасную манеру езды местных жителей. «Каждый раз было страшно переходить дорогу. Но, я так понимаю, это проблема всей Грузии. Тут нужна некая сноровка — навык для выживания на дороге», — пояснила она.

Кроме того, Альбину разочаровали местные заведения. По ее словам, в Батуми ей попадались только «непонятные пивнушки» или европейские фастфуды с неоправданно высокими ценами.

Ранее другая российская туристка побывала в Батуми и рассказала, что отдых за 85 тысяч рублей ее разочаровал. Она пожаловалась на грязь, мусор и низкое качество сервиса в ресторанах.

