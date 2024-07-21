CNN: Зеленский призвал к переговорам с Россией из-за тяжелого положения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский проявляет готовность к переговорам с Россией из-за больших проблем во внутренней и внешней политике. Об этом передает CNN со ссылкой на заместителя директора программы по России и Евразии Chatham House Орысю Луцевич.

Зеленский призвал к переговорам из-за ситуации на Украине

В статье отмечается, что сейчас Украина выдерживает «двойной удар»: сложную фронтовую ситуацию и политическую неопределенность насчет уровня поддержки от ближайших союзников. По мнению Луцевич, стремление Зеленского пригласить Россию на второй мирный саммит по Украине является сигналом о готовности к переговорам.

Это одновременно сигнал России и сигнал Глобальному Югу о том, что Украина не является какой-то обструкционной силой. Она готова сесть за стол переговоров. Но это не может быть полностью на российских условиях, и это не может привести к капитуляции Украины Орыся Луцевич аналитик

Бывший посол США на Украине Джон Хербст предположил, что Зеленский пытался связаться с потенциальной администрацией экс-президента США Дональда Трампа. Он допустил, что украинский лидер выражал готовность к переговорам, если сделка между странами будет справедливой.

Похожим мнением поделился бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти. По его словам, Зеленский стремится начать переговорный процесс из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) и будущих выборов президента США.

Ранее Россию пригласили на второй саммит по Украине

15 июля Зеленский заявил, что Москву следует пригласить на второй встрече по Украине. «Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — призвал он.

Для этого к ноябрю необходимо сформировать план на трех встречах: по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции и по гуманитарным вопросам в Канаде.

Первый мирный саммит по Украине состоялся 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. По итогу встречи был составлен документ, который, как объяснили в МИД Швейцарии, страны могут поддержать в любой момент. Это право есть и у тех государств, которые не участвовали в мирном саммите по Украине.

В России осудили подходы потенциальной встречи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Зеленского об участии Москвы во втором саммите мира. По его мнению, мероприятие таковым не являлось.

Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира, поэтому что он имеет в виду, надо сначала понять Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал идею второго саммита по Украине. По его мнению, подходы встречи не являются приемлемыми для Москвы.

Однако Россия готова к переговорам по Украине, подчеркнул министр. Он также выразил надежду, что на каком-то этапе будет достигнут договор по европейской безопасности, который способствует урегулированию украинского кризиса.