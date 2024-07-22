Бывший президент Польши назвал верным выход Байдена из гонки

Экс-президент Польши Валенса: решение Байдена о выходе из гонки является верным

Бывший президент Польши Лех Валенса назвал решение президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки верным. С таким заявлением он выступил в интервью изданию Goniec.

«Это было одно из самых умных решений, которые мог принять Джо Байден. Любое другое кончилось бы плохо», — заявил бывший лидер Польши.

Валенса добавил, что американский президент «поступил правильно» и «спас честь свою и всей своей команды», сняв свою кандидатуру с предстоящих выборов. По словам бывшего польского лидера, после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа у Байдена не осталось шансов на победу, а сложившаяся ситуация являлась безвыходной.

Ранее издание Politico сообщило, что премьер-министр Польши Дональд Туск оказался в числе лидеров, приветствовавших решение Байдена о выходе из предвыборной гонки.