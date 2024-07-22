Депутат Рады в суде потребовал провести выборы президента

Депутат Рады Дубинский потребовал в Верховном суде провести выборы президента

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский потребовал в Верховном суде назначить президентские выборы в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Нардеп анонсировал заседание в Кассационном административном суде в составе Верховного суда по его иску к Раде, которое началось в 15:00 по московскому времени.

«Должен констатировать: на Украине оказался только один гражданин и народный депутат, который предпринял шаги для сохранения Конституционного строя», — написал Дубинский.

Ранее депутат писал, что пошел в суд, поскольку власть на Украине заключала «кулуарное соглашение», которое подорвало демократию и привело к расцвету коррупции на фронте и в тылу.