Девушка посетила дантиста и столкнулась с неприятным последствием из-за языкового барьера

Блогерша по имени Кейтлин Велд опубликовала в TikTok ролик, на котором показала себя в кабинете дантиста со спиленными зубами. Девушка рассказала, что посетила стоматолога в новой стране и из-за языкового барьера столкнулась с неприятным последствием.

«Стоматолог спилил все мои зубы, потому что предположил, что я хочу виниры», — написала Велд и показала видео, на котором она лежит на кушетке в кабинете дантиста со спиленными зубами.

Она объяснила, что после переезда в другую страну она обратилась к стоматологу из-за проблем с одним зубом. По ее словам, она и врач плохо понимали друг друга из-за языкового барьера.

Автор ролика отметила, что во время процедуры у нее не было зеркала, поэтому она не могла предположить, что ей спилят зубы. «Мне было 18, я не понимала абсолютно ничего в лечении зубов и просто со всем соглашалась», — вспомнила она. Врач объяснил девушке, что это было необходимо в профилактических целях.

«У меня не было проблем с остальными зубами, никакого кариеса или чего-либо еще», — подчеркнула Велд. В итоге ей установили виниры, вызвавшие проблемы с прикусом, которых у нее было.

Когда девушка обратилась к своему постоянному стоматологу в родном городе, он заявил, что ей необходимо было вылечить только один зуб, что не требовало спиливания всех остальных.

Ранее девушка по имени Анна Волтер опубликовала в TikTok серию снимков и рассказала, как удалила зубы мудрости и столкнулась с неожиданным последствием. В комментариях пользователи призвали ее подать в суд на врачей.