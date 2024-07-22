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08:00, 22 июля 2024Интернет и СМИ

Девушка посетила дантиста и столкнулась с неприятным последствием из-за языкового барьера

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Блогерша по имени Кейтлин Велд опубликовала в TikTok ролик, на котором показала себя в кабинете дантиста со спиленными зубами. Девушка рассказала, что посетила стоматолога в новой стране и из-за языкового барьера столкнулась с неприятным последствием.

«Стоматолог спилил все мои зубы, потому что предположил, что я хочу виниры», — написала Велд и показала видео, на котором она лежит на кушетке в кабинете дантиста со спиленными зубами.

Она объяснила, что после переезда в другую страну она обратилась к стоматологу из-за проблем с одним зубом. По ее словам, она и врач плохо понимали друг друга из-за языкового барьера.

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Автор ролика отметила, что во время процедуры у нее не было зеркала, поэтому она не могла предположить, что ей спилят зубы. «Мне было 18, я не понимала абсолютно ничего в лечении зубов и просто со всем соглашалась», — вспомнила она. Врач объяснил девушке, что это было необходимо в профилактических целях.

«У меня не было проблем с остальными зубами, никакого кариеса или чего-либо еще», — подчеркнула Велд. В итоге ей установили виниры, вызвавшие проблемы с прикусом, которых у нее было.

Когда девушка обратилась к своему постоянному стоматологу в родном городе, он заявил, что ей необходимо было вылечить только один зуб, что не требовало спиливания всех остальных.

Ранее девушка по имени Анна Волтер опубликовала в TikTok серию снимков и рассказала, как удалила зубы мудрости и столкнулась с неожиданным последствием. В комментариях пользователи призвали ее подать в суд на врачей.

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      Олег Давыдов
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