Девушка придумала историю о нападении и попала за решетку

Американка соврала полиции о нападении и оказалась за решеткой

Девушка из США сообщила в полицию о нападении и оказалась за решеткой. Об этом сообщает KAIT8.

Полиция города Парагулд, штат Арканзас, в конце июня получила сообщение о драке и побоях на одной из улиц. Патруль прибыл на место и обнаружил там 18-летнюю Мэдисон Гейдж. У девушки был красный нос, и она сообщила полицейским, что только что стерла с лица кровь. По ее словам, она сидела в машине с приятелем и уже собиралась идти домой, когда позади них внезапно возник большой черный внедорожник и стал сигналить. Затем оттуда вышел крупный мужчина, вытащил американку с пассажирского сиденья за волосы и стал бить головой о дверь автомобиля. Гейдж также заявила, что, как только она начала кричать, мужчина сел обратно в автомобиль и уехал.

Гейдж, по ее словам, пыталась разглядеть номер машины, но не смогла. Полицейские опросили соседей, однако оказалось, что никто из них не слышал ни криков, ни шума. 10 июля Гейдж пришла в полицейский участок для дачи дополнительных показаний и созналась, что соврала и придумала всю историю целиком. После этого девушку арестовали за ложный вызов и заявление о нападении.

Ранее полиция в американском штате Флорида арестовала девочку, которая сообщила полиции о похищении подруги. Однако позже выяснилось, что она солгала, чтобы принять участие в интернет-челлендже.