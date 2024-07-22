Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:41, 22 июля 2024Из жизни

Девушка придумала историю о нападении и попала за решетку

Американка соврала полиции о нападении и оказалась за решеткой

Фото: freepik / Freepik

Девушка из США сообщила в полицию о нападении и оказалась за решеткой. Об этом сообщает KAIT8.

Полиция города Парагулд, штат Арканзас, в конце июня получила сообщение о драке и побоях на одной из улиц. Патруль прибыл на место и обнаружил там 18-летнюю Мэдисон Гейдж. У девушки был красный нос, и она сообщила полицейским, что только что стерла с лица кровь. По ее словам, она сидела в машине с приятелем и уже собиралась идти домой, когда позади них внезапно возник большой черный внедорожник и стал сигналить. Затем оттуда вышел крупный мужчина, вытащил американку с пассажирского сиденья за волосы и стал бить головой о дверь автомобиля. Гейдж также заявила, что, как только она начала кричать, мужчина сел обратно в автомобиль и уехал.

Гейдж, по ее словам, пыталась разглядеть номер машины, но не смогла. Полицейские опросили соседей, однако оказалось, что никто из них не слышал ни криков, ни шума. 10 июля Гейдж пришла в полицейский участок для дачи дополнительных показаний и созналась, что соврала и придумала всю историю целиком. После этого девушку арестовали за ложный вызов и заявление о нападении.

Материалы по теме:
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака. Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
8 октября 2021
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022

Ранее полиция в американском штате Флорида арестовала девочку, которая сообщила полиции о похищении подруги. Однако позже выяснилось, что она солгала, чтобы принять участие в интернет-челлендже.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Россия уничтожила пункт дислокации ВСУ в Харьковской области. Дроны навели на цель трехтонную бомбу

      Дефицит кадров на Украине оценили в несколько миллионов

      Лукашенко призвал к сотрудничеству с Африкой фразой «нельзя класть яйца в одну корзину»

      Депутат Рады в суде потребовал провести выборы президента

      Массовая драка дагестанцев и приехавших к морю чеченцев попала на видео

      ЦБ представил новую систему расчета курсов доллара и евро

      Девушка придумала историю о нападении и попала за решетку

      Литва закупит дроны для слежки за границей с Россией и Белоруссией

      Российский бизнес пожаловался на законопроект об утечках

      Названы эффективные стратегии сохранения продуктивности в жару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше