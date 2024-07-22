ЕС призвали смириться с поражением Украины

Дотком: ЕС должен принять поражение Украины и заключить мир с Россией

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо смириться с поражением Украины и скорейшим образом заключить мир с Россией, дабы исправить совершенные Европой ошибки. К этому в социальной сети X призвал бизнесмен Ким Дотком.

«Европейские лидеры выглядят полными дураками, вступив вслед за [президентом США Джо] Байденом в войну с Россией. До них, наконец, доходит, что они останутся один на один с неразберихой. Настало время полного разворота в вопросе Украины. Примите поражение и заключите мир с Россией», — говорится в публикации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Запада сейчас ведут активную подготовку к вступлению в прямой военный конфликт с Россией. «Будут ли готовы? Думаю, что будут. Они уже готовятся к конфликту с Россией и готовятся значительно быстрее, чем некоторые хотели бы видеть», — предупредил он.

