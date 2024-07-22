ФСБ задержала россиянина при попытке дать налоговику завернутую в листья салата взятку

ФСБ: сотрудник пермской компании пытался дать налоговику взятку в листьях салата

В Перми задержали сотрудника компании, пытавшегося дать взятку налоговику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Пермскому краю.

По данным ведомства, мужчина хотел передать налоговику полмиллиона рублей для прекращения мероприятий налогового контроля. Он завернул сумму в листья салата.

По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее стало известно, что в Челябинске сотрудники ФСБ задержали в областном центре главного государственного инспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора по делу о взятке.