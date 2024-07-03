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15:34, 3 июля 2024Силовые структуры

ФСБ поймала на взятках инспектора Ростехнадзора в российском регионе

В Челябинске задержали инспектора Ростехнадзора по делу о взятках
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали в областном центре главного государственного инспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, с 2015 по 2024 годы задержанный получил от гендиректора одной из коммерческих структур взятки общей суммой более 1,7 миллиона рублей. За это представитель другой компании был принужден к заключению со взяткодателем договоров на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взяток за незаконные действия и в особо крупном размере. Задержанному грозит до 15 лет заключения и штраф.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей.

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