ФСБ поймала на взятках инспектора Ростехнадзора в российском регионе

В Челябинске задержали инспектора Ростехнадзора по делу о взятках

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали в областном центре главного государственного инспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, с 2015 по 2024 годы задержанный получил от гендиректора одной из коммерческих структур взятки общей суммой более 1,7 миллиона рублей. За это представитель другой компании был принужден к заключению со взяткодателем договоров на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взяток за незаконные действия и в особо крупном размере. Задержанному грозит до 15 лет заключения и штраф.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей.