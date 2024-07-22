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07:59, 22 июля 2024Россия

Губернатор раскрыл последствия попытки атаки 47 беспилотников на регион России

Ростовский губернатор Голубев о перехвате 47 дронов: началось возгорание травы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Из-за попытки атаки 47 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области началось возгорание сухой травы. Об этом, раскрывая последствия попытки удара, заявил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«На нескольких участках произошло возгорание сухой растительности, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами», — говорится в сообщении главы региона.

По его данным, в результате попытки атаки роя из 47 беспилотников никто не пострадал. Других подробностей об обстановке в регионе и последствиях случившегося он не привел.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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