Минобороны России передали модернизированные «Сани»

«Ростех» передал Минобороны партию минометов «Сани», 2Б11 и 2Б24

«Ростех» передал Минобороны России партии модернизированных мобильных минометов 2С12А «Сани», буксируемых минометов 2Б11 и легких 2Б24. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что «Ростех» наращивает производство этих минометов в соответствии с требованиями государственного заказчика.

Комплекс «Сани» состоит из грузовика «Урал» и размещенного в кузове миномета 2Б11 калибра 120 миллиметров, который выгружают при помощи электролебедки. «За счет мобильности "Сани" могут использоваться в качестве "кочующих" минометов с постоянной сменой позиций. Это позволяет вводить неприятеля в заблуждение относительно системы огня и количества имеющихся сил», — говорится в сообщении.

Минометы 2Б11 способны поражать цели на дальности более семи километров. Изделие получило доработанную плиту, позволяющую вести круговой обстрел. Более легкие 2Б24 калибра 82 миллиметра предназначены для пехотных подразделений. В госкорпорации подчеркнули, что 2Б24 прост в обращении и является эффективным средством для поражения укрытий, техники и живой силы противника.

В мае в «Ростехе» сообщили о разработке новой опорной плиты, которая повышает устойчивость миномета при стрельбе с неподготовленных позиций.