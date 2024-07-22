Мотоциклист сбил слона

В Таиланде мотоциклист случайно сбил слона

Мотоциклист из Таиланда случайно сбил ночью слона. Об этом пишет The Thaiger.

В 11 часов вечера во вторник, 16 июля, спасательные службы получили вызов в связи с аварией. Когда они прибыли на место происшествия рядом с лесом Анг Ру Най они обнаружили неподвижно лежащего 50-летнего мужчину и 34-летнюю женщину в состоянии шока.

Выяснилось, что пара на мотоцикле направлялась собирать каучук. Муж по имени Бунми забрал свою жену Дорарак из дома, и они вместе поехали на мотоцикле к лесу, однако по дороге врезались в пересекающего дорогу слона. По словам Дорарак, в момент аварии она потеряла сознание и ее отбросило в сторону. Когда она очнулась, то увидела, что ее муж лежит на земле с огромной раной на груди — при столкновении его насквозь проткнул бивень слона. Женщина рассказала, что испугалась даже подходить к мужчине и обратилась за помощью к жителям соседней деревни.

Парамедики позже сообщили, что Бунми, судя по характеру удара, умер мгновенно. При этом из-за падения Дорарак помнит произошедшее спутанно. По ее словам, они ехали очень быстро, а дорога была темной, поэтому они не заметили животное и не смогли затормозить. В аварии женщина сильно повредила плечо.

Ранее ученые изучили 469 криков саванных слонов, обитающих в заповедниках Буффало-Спрингс и Самбуру, Кения, и пришли к выводу, что африканские слоны могут обращаться друг к другу с помощью специальных звуков. По мнению ученых, это значит, что они склонны к абстрактному мышлению.