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19:35, 22 июля 2024Из жизни

Мотоциклист сбил слона

В Таиланде мотоциклист случайно сбил слона

Фото: Miroslav Srb / Shutterstock / Fotodom

Мотоциклист из Таиланда случайно сбил ночью слона. Об этом пишет The Thaiger.

В 11 часов вечера во вторник, 16 июля, спасательные службы получили вызов в связи с аварией. Когда они прибыли на место происшествия рядом с лесом Анг Ру Най они обнаружили неподвижно лежащего 50-летнего мужчину и 34-летнюю женщину в состоянии шока.

Выяснилось, что пара на мотоцикле направлялась собирать каучук. Муж по имени Бунми забрал свою жену Дорарак из дома, и они вместе поехали на мотоцикле к лесу, однако по дороге врезались в пересекающего дорогу слона. По словам Дорарак, в момент аварии она потеряла сознание и ее отбросило в сторону. Когда она очнулась, то увидела, что ее муж лежит на земле с огромной раной на груди — при столкновении его насквозь проткнул бивень слона. Женщина рассказала, что испугалась даже подходить к мужчине и обратилась за помощью к жителям соседней деревни.

Парамедики позже сообщили, что Бунми, судя по характеру удара, умер мгновенно. При этом из-за падения Дорарак помнит произошедшее спутанно. По ее словам, они ехали очень быстро, а дорога была темной, поэтому они не заметили животное и не смогли затормозить. В аварии женщина сильно повредила плечо.

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