На Украине назвали шаги для поддержки энергетики

Глава МИД Украины Кулеба: Киев работает над пятью шагами по поддержке энергетики

Киев работает над пятью приоритетными шагами для поддержки энергетики. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК-Украина».

Речь идет об усилении противовоздушной обороны, быстром ремонте энергообъектов, децентрализации энергосистемы, увеличении импортных мощностей из Евросоюза и привлечении средств от партнеров, уточнил он.

Кулеба призвал европейских союзников Украины активизировать усилия по названным направлениям. По его словам, уничтожена или повреждена значительная часть генерирующих мощностей.

21 июля Минэнерго Украины сообщило о планах получить крупные поставки электроэнергии из четырех европейских стран. Этими государствами стали Румыния, Словакия, Польша и Венгрия. Как уточнили в ведомстве, планируется импорт общим объемом 25 682 мегаватта в час.