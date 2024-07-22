На Украине отложили рассмотрение иска о проведении выборов президента

Суд отложил рассмотрение иска Дубинского о проведении выборов президента Украины

Суд отложил рассмотрение иска депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского о проведении выборов президента страны. Трансляцию вела ТСН на своем YouTube-канале.

Кассационный административный суд провел заседание по иску Дубинского с требованием провести на Украине президентские выборы. В своем обращении политик сослался на конституцию Украины и соответствующие законы страны.

По итогам рассмотрения иска суд решил перенести заседание на 16 сентября. Судьи приняли решение исходя из нахождения Дубинского в следственном изоляторе.

Ранее Дубинский потребовал в Верховном суде назначить президентские выборы на Украине. Он заявил, что в стране остался только один гражданин, попытавшийся сохранить конституционный строй.