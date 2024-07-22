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15:17, 22 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемого в мошенничестве экс-гендиректора «Автоматики» перевели под домашний арест

В Москве экс-гендиректор «Автоматики» Моторко отпущен из СИЗО под домашний арест
Начало событий в новости Гендиректора концерна «Автоматика» арестовали

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Московский городской суд перевел обвиняемого в мошенничестве экс-генерального директора концерна «Автоматики» Андрея Моторко из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на источник.

По данным агентства, судья изменил меру пресечения Моторко из-за неких «изменившихся обстоятельств». Обвиняемый дал признательные показания и частично признал вину.

30 июня 2023 года Андрей Моторко был арестован. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По информации «Газета.ру», возглавляемый Моторко концерн получила от Министерства промышленности и торговли субсидию в размере 300 млн рублей, представив как собственную разработку купленные в Китае антенные системы для обеспечения спутниковой связи в машинах, железнодорожных поездах, на водном и воздушном транспорте.

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      Анна Габай
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