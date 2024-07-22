Отказ Байдена от участия в выборах довел до слез украинок в TikTok

Mash: украинки выкладывают в TikTok видео со слезами из-за ухода Байдена

Отказ президента США Джо Байдена от переизбрания довел до слез украинок в TikTok. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщается, украинки выкладывают в TikTok видео со слезами из-за предстоящего ухода Байдена с должности. По оценкам канала, количество видео после сообщения об отказе действующего американского лидера от участия в выборах исчисляется сотнями. В качестве примера приводится одно из видео с плачущей украинкой на темном фоне и скриншотом материала украинских СМИ о завершении кампании Байдена.

Ранее сын кандидата в президенты США, экс-главы государства Дональда Трампа высмеял президента Украины Владимира Зеленского после того, как Байден вышел из президентской гонки. Бизнесмен опубликовал якобы скриншот телефона 81-летнего политика, где видны множественные непрочитанные сообщения и непринятые звонки от Зеленского.