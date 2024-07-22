Сын Трампа высмеял Зеленского

Сын Трампа поиздевался над Зеленским после выхода Байдена из президентской гонки

Сын кандидата в президенты США, экс-главы государства Дональда Трампа высмеял президента Украины Владимира Зеленского после того, как действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден вышел из президентской гонки. Ироничная публикация появилась на странице американский предпринимателя Дональд Трампа–младшего в соцсети X (бывший Twitter).

Бизнесмен опубликовал якобы скриншот телефона 81-летнего политика, где видны множественные непрочитанные сообщения и непринятые звонки от Зеленского. В них украинский президент задает вопросы о финансировании своей страны: «Деньги для меня все равно будут, верно???», «Мне страшно», «Пожалуйста, ответьте!!!!»

Об отказе участвовать в выборах Джо Байден сообщил накануне. «Я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — заявил он.

После этого спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена уйти в отставку.